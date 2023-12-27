Evde bakım maaşı 2024'te ne kadar olacak? Engelli maaşı ne kadar oldu?

Ülkemizde 7 milyon kişiyi direkt, dolaylı olarak da milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücret zammı belli oldu. İşsizlik maaşı, staj ücreti, GSS primi, doğum ve askerlik borçlanması, 65 yaş aylığı, engelli aylıkları gibi ücretler asgari ücret tutarı kadar arttı. İşte, evde bakım maaşının 2024 zamlı ödeme miktarı...



EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?



Engel oranı yüzde 40-69 arasında olanların maaşı 3912 lira, yüzde 70 ve üzeri olanların maaşı 5685 lira, 18 yaş altı engelli aylığı ise 3790 lira oldu.



EVDE BAKIM DESTEĞİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?



Engelli bireylerin evde bakım desteği alabilmesi için üç şart gereklidir.



Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamı esas alınmak suretiyle kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kendisine düşen ortalama aylık gelir tutarının, bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden daha az olduğu gelir testi raporu ile tespit edilmesi,



Engelli bireyin heyet raporu veren hastanelerden alacağı engelli sağlık kurul raporunun ağır engelli kısmında mutlaka “Evet” yazan bir ibare bulunması,



Engelli bireyin başkasının yardımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek şekilde bakıma muhtaç olması gerekli olduğunun bakım heyeti raporu ile tespit edilmesi, gereklidir.



Evde bakım desteği alabilmek için engelli bireyin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne veya varsa Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine başvurulması gerekmektedir. Müdürlüklerinin bulunmadığı yerlerde ise Kaymakamlıklara başvuru yapılabilir.

