Evini hayvan mezarlığına çeviren kadına 'Diyojen sendromu' incelemesi

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Aralık günü Armutalan Mahallesi'nde yaşayan Hikmet Akarca'nın (74) evinde çok sayıda hayvan ölüsü bulunduğu ihbarını aldı.

Polis ve İlçe Tarım Müdürlüğü görevlileri, ihbar üzerine kadının evine gitti. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan aramada kadının evinde, 20'nin üzerinde çürümüş kedi ve köpek ölüsü bulundu. Kurtarılan 27 köpek ile 10 kedi ise Marmaris Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü. Belediye ekiplerince evin bahçesinde yapılan temizlik çalışmasında ise 12 ton çöp toplandı.



Gözaltına alınan Akarca, adliyeye sevk edildi. Marmaris Sulh Ceza Mahkemesi savcılığınca veteriner hekimlerden oluşan komisyon, evdeki canlı hayvanların kötü bakım ve işkenceye maruz kaldığını tespit etti.

Mahkeme, psikiyatri uzmanı raporuna göre, Akarca'nın akıl sağlığı hastalığı olup olmadığının tespiti için gözlem altına alınması gerektiğini belirledi.



12 Aralık günü Manisa Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesi'ne götürülen Hikmet Akarca, 21 gün gözlem altına alındı.



Hikmet Akarca'da, özellikle yalnız yaşayan yaşlılarda görülen 'Diyojen sendromu' olarak da bilinen aşırı ilgisizlik, apati, sosyal izolasyon ve çöp toplamaya karşı duyulan takıntı üzerinde durulduğu belirtildi.

Hazırlanacak raporun Marmaris Sulh Ceza Mahkemesi'ne gönderileceği bildirildi. Hikmet Akarca'da 'Diyojen sendromu' ya da akıl sağlığı bozukluğu görülmesi halinde ceza sorumluluğu kapsamında akıl sağlığı bozuk olan kişiye ilişkin sağlık tedbiri uygulanması bekleniyor.

"ÇOK YAŞLI OLDUĞU İÇİN HASTALANIP ÖLDÜ"



Akarca, savcılıktaki ifadesinde, Hayvanları Koruma Derneği üyesi olduğunu ifade etti. Evinde bulunan çok sayıda hayvanlara koruma amaçlı baktığını ifade eden Akarca, bu hayvanların hepsinin sokağa terk edilmiş olduğunu savundu.



"Ölen hayvanların bazılarını ikametimin bahçesine gömdüm. Gömemediğim hayvanları ise torbalayarak ikametimin en üst katının balkonuna koydum" diyen Akarca, " Buraya koymamdaki sebep yaşım itibarıyla kendim gömemediğim için belediye ekiplerine bilgi verdim ve gelip almalarını bekliyordum" dedi.



Akarca, evde sağ bulunan ve ölen bütün hayvanların veteriner kontrolünü yaptırdığını, hayvanların beslenmelerine dikkat ettiğini, olayda herhangi bir suç kastının olmadığını anlattı.