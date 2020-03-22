'Eviniz daha güvenli' diyen doktora yumruklu saldırı

Düzce'deki Atatürk Devlet Hastanesi'nin öğle saatlerinde acil servisinde baş ağrısı şikayetiyle hastaneye gelen S.A., acilen tedavi edilmek istediğini söyledi.



Acil serviste görevli doktor Okan K. ise S.A.'ya sağlık durumunun ciddi olmadığını, corona virüs nedeniyle hastanenin riskli olduğunu ve evinin daha güvenli olduğunu söyledi.



Bunun üzerine S.A., boğazına sarıldığı doktora yumruk attı. Hastanedeki güvenlik görevlileri araya girerken, S.A., polis ekiplerince gözaltına alındı.



Doktor Okan K. ise darp raporu aldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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