Eyüpsultan'da araç sürücüsü virajı alamadı: Çay bahçesine uçtu

Kaza dün saat 23.00 sıralarında Eyüpsultan İslambey Mahallesi Zülfikar Sokak ve Numan Efendi Sokak üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre Dikilağaç Sokak'tan yokuş aşağı inen aracın freni tutmadı. Panik yapan araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce park halindeki 3 araca çarpıp oradan da sokak kesişiminde bulunan bir çay bahçesine uçtu.

Çarpmanın etkisiyle hava yastıkları da açılan araçta sıkışan sürücü kendi imkanlarıyla sıkıştığı yerden kurtuldu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı kazada park halindeki araçlarda ve çay bahçesinin bir kısmında maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.