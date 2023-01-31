"F-16 satışına NATO şartı" iddiasına ilişkin açıklama

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik sürecine ilişkin konuştu.

İbrahim Kalın, açıklamalarından öne çıkanlar:

''Atılması gereken adımlar olduğunu ifade ettik. İsveç anayasa değişikliği içeren yasayı yeniden yazıyor. Haziran ayına kadar zamana ihtiyaç duyduklarını kendileri de ifade ettiler. Türkiye'den kaynaklanan blokaj söz konusu değil.



Hem Finlandiya, İsveç hem de NATO müttefiklerine en başından beri söyledik. Adım atılırsa biz bunları karşılıksız bırakmayız. Terör temizlenirse Türkiye bunu karşılıksız bırakmaz.



İsveç ve Finlandiya'nın sürece birlikte devam etme kararına saygı duyuyoruz. Finlandiya'da İsveç'tekine benzer hadiseler yaşanmadı. Bundan sonra Finlandiya ayrı bir süreç yürüyor mu, bu konu onların kararı.



ABD KONGRESİ'NDE F-16 DİRENCİ



Biz F-16 programını hava gücümüzü kuvvetlendirmek için değerli bir alternatif olarak görüyoruz. ABD ön şart koşarsa tarafsızlığını kaybeder. Kendi milli imkanlarımızla, yeni teknolojileri geliştirmeye devam ederiz. SİHA'da son yıllarda muazzam ilerlemeler kaydedildi. Bu imkan ve kabiliyetlerle Türkiye çok ileri noktaya geldi. Biz milli güvenliğimizi, sınır güvenliğimizi sağlama noktasında kendi imkanlarımı geliştirmeye devam ediyoruz. Nasıl bir şart getireceklerine bağlı, biz F-16 programının sona ermesini istemeyiz. Bu mevzu kongrede takılırsa ona göre bir değerlendirme yaparız.



SURİYE İLE NORMALLEŞME ADIMLARI



Müzakerelerde İran'ın bulunması bize katkı sağlar. Suriye ve Rusya ile üçlü görüşmede tarih henüz belli değil. Bunun için görüşülüyor.



RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI



İki tarafı biraraya getirmek için girişimlerimiz sürüyor. Umarım savaş daha fazla uzamaz. Esir takası konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimleri sürüyor.''