Fahiş kira artışları | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cebri adımlar atmak zorundayız

Seçim sonrası fahiş kira artışlarıyla ilgili adımlar atılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cebri adımlar atmak zorundayız. Bu konuda Adalet Bakanlığı’nın bu işin üzerine çok sert tedbirlerle gitmesi lazım. Bu işin en önemli çıkış noktası toplu konut. Şu anda özel sektörü bile 15 sene vade 20 sene vade ile konut satışları yapıyor. Ve bu konut satışlarında da peşinatlar baya düşük. Bu tabii vatandaşlarımızın önünü inanıyorum ki çok çok açacaktır. 85 milyonu bir avuç insanın aşırı kar hırsına kurban etmeyeceğiz. Konut arzını artırmak için de kurumlarımız çeşitli destek paketleri açıklıyorlar. Deprem bölgesindeki konukları da söylediğim gibi hızlı bir şekilde inşallah tamamlayacağız. Ama fahiş fiyata asla bunları kurban etmeyeceğiz" dedi.

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