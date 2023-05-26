Fahiş kira artışları | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cebri adımlar atmak zorundayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kira ve konut fiyatlarındaki artışla ilgili açıklamalarda bulundu. Seçim sonrası harekete geçileceğini belirten Erdoğan, "Cebri adımlar atmak zorundayız. Bu konuda, Adalet Bakanlığının bu işin üzerine çok sert tedbirlerle gitmesi lazım." dedi.

Fahiş kira artışları | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cebri adımlar atmak zorundayız

Cumhurbaşkanı , seçime 2 gün kala Kanal D - CNN TÜRK ortak yayınında sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve konut fiyatlarına ilişkin konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Mayıs mesajı

Haberi Görüntüle

Seçim sonrası fahiş kira artışlarıyla ilgili adımlar atılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cebri adımlar atmak zorundayız. Bu konuda Adalet Bakanlığı’nın bu işin üzerine çok sert tedbirlerle gitmesi lazım. Bu işin en önemli çıkış noktası toplu konut. Şu anda özel sektörü bile 15 sene vade 20 sene vade ile konut satışları yapıyor. Ve bu konut satışlarında da peşinatlar baya düşük. Bu tabii vatandaşlarımızın önünü inanıyorum ki çok çok açacaktır. 85 milyonu bir avuç insanın aşırı kar hırsına kurban etmeyeceğiz. arzını artırmak için de kurumlarımız çeşitli destek paketleri açıklıyorlar. Deprem bölgesindeki konukları da söylediğim gibi hızlı bir şekilde inşallah tamamlayacağız. Ama fahiş fiyata asla bunları kurban etmeyeceğiz" dedi.

Konutta zam şampiyonu oldu: İstanbul'un ilçesi, Bodrum'la yarışıyor!

Konutta zam şampiyonu oldu: İstanbul'un ilçesi, Bodrum'la yarışıyor!

Haberi Görüntüle

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...