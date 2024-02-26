Fahiş hesabı ödeyemeyenlere zorla senet imzalattılar: 9 kişi gözaltında

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde müşterilere fahiş hesap çıkartıp, ödemeyenlere senet imzalayan eğlence mekanı sahiplerine yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Fahiş hesabı ödeyemeyenlere zorla senet imzalattılar: 9 kişi gözaltında

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Çerközköy polisi, ilçedeki eğlence mekanlarında fahiş fiyat uygulandığını, içkili müşterilere yüksek hesap çıkarıldığını, parayı ödeyemeyenlere senet imzalattırılıp, yüksek faiz uygulandığını tespit etti.

Harekete geçen polis, 3 mekana düzenlediği operasyonda, ruhsatsız tabanca, 14 fişek, dürbünlü havalı tüfek, kesici pala, 2 muşta, müşterilere imzalattırılan senetler ve borçlu müşterilerinin isimlerinin yazılı olduğu defter ele geçirdi.

Fahiş hesabı ödeyemeyenlere zorla senet imzalattılar: 9 kişi gözaltında - 1

Mekan sahiplerinin de aralarında bulunduğu 9 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından V.K., R.Y., E.A., F.K., A.Y., M.K., M.Y. ve Z.Y. adliyeye sevk edildi.

1 şüphelinin de emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Soruşturma sürüyor.

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