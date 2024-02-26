Fahiş hesabı ödeyemeyenlere zorla senet imzalattılar: 9 kişi gözaltında

Çerközköy polisi, ilçedeki eğlence mekanlarında fahiş fiyat uygulandığını, içkili müşterilere yüksek hesap çıkarıldığını, parayı ödeyemeyenlere senet imzalattırılıp, yüksek faiz uygulandığını tespit etti.



Harekete geçen polis, 3 mekana düzenlediği operasyonda, ruhsatsız tabanca, 14 fişek, dürbünlü havalı tüfek, kesici pala, 2 muşta, müşterilere imzalattırılan senetler ve borçlu müşterilerinin isimlerinin yazılı olduğu defter ele geçirdi.

Mekan sahiplerinin de aralarında bulunduğu 9 şüpheli yakalandı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından V.K., R.Y., E.A., F.K., A.Y., M.K., M.Y. ve Z.Y. adliyeye sevk edildi.



1 şüphelinin de emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Soruşturma sürüyor.