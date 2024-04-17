Fahrettin Altun: 200'ü aşkın İsrail kaynaklı dezenformasyonu ifşa ettik

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara'da Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen Kanıt Belgeseli gala programına katıldı.

Belgeselde emeği geçenlere teşekkür eden Altun, yaşanan soykırımın kayıt altına alındığı bir belgesel olduğuna dikkat çekti.

"İSRAİL, FİLİSTİNLİLERİ SOYKIRIMA TABİ TUTUYOR"



Filistin halkının dünyanın gözleri önünde yok edilmeye çalışıldığını ifade eden Altun, "Medeni dünyanın birer üyesi olarak addedilen devletler, apaçık şekilde İsrail'e destek veriyorlar ve bu destekle birlikte İsrail, Filistinlileri soykırıma tabi tutuyor." diye konuştu.



"140'I AŞKIN GAZETECİ ŞEHİT EDİLDİ"



Şu ana kadar 140'ı aşkın gazetecinin İsrail tarafından şehit edildiğini belirten Altun, İsrail’in gazetecileri 'stratejik bir hedef' olarak gördüğü için kasıtlı bir şekilde saldırdığını ifade etti.

Altun, "Gazetecileri, hedef gözeterek, bile isteye onları öldürüyor, katlediyor. Nitekim bayram günü yine TRT Arabi ekibinin de hedef alındığını gördük. Tankla saldırdılar ve orada kameraman arkadaşımız Sami Sami Muhammed Şehadet ne yazık ki bacağını kaybetti ve iki gazeteci kardeşimiz de yine yaralandılar. Allah'tan onlara da şifa diliyorum. Gerçekten hakikat uğruna ölümü göze alan gazetecilere hepimiz çok büyük minnet borçluyuz, şükran borçluyuz. Bu yolda şehit olan kardeşlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Yaralananlara da Cenabı Allah'tan şifa niyaz ediyorum. İsrail bir taraftan gazetecileri hedef alarak hakikatin ortaya çıkmasını engellemeye çalışırken diğer taraftan da dezenformasyonla, yalanla, kurgulanmış içeriklerin bir şekilde dolaşıma sokulmasıyla hakikatin üstünü örtmeyi hedefliyor. 7 Ekim'den bu yana biz Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak 200’ü aşkın İsrail kaynaklı dezenformasyonu ifşa ettik." ifadelerini kullandı.