Fahrettin Altun'dan Avrupa Adalet Divanı'nın başörtüsü kararına tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa Birliği bünyesi içinde yer alan en yüksek mahkeme olan Avrupa Adalet Divanı'nın kararını değerlendirdi.

"FAŞİZM HUKUKİ ZEMİNE TAŞINDI''



Fahrettin Altun, "Faşizmin hukuki zemine taşınması inanılır gibi değil. Bu yanlış karar, ırkçılığa meşruiyet kazandırma girişimidir. Avrupa, karanlık tarihinden kaçmak yerine onu kucaklamaya çalışıyor. İnsan haklarını ayaklar altına alan bu kararı kınıyoruz" dedi.

