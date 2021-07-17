Fahrettin Altun'dan Avrupa Adalet Divanı'nın başörtüsü kararına tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Avrupa Adalet Divanı'nın Avrupa'daki şirketlerin belirli koşullar altında çalışanlarının başörtüsü takmasını yasaklayabileceğine yönelik kararını kınadıklarını bildirdi.

Anadolu Ajansı 17.07.2021 - 16:18

Fahrettin Altun'dan Avrupa Adalet Divanı'nın başörtüsü kararına tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa Birliği bünyesi içinde yer alan en yüksek mahkeme olan Avrupa Adalet Divanı'nın kararını değerlendirdi.

"FAŞİZM HUKUKİ ZEMİNE TAŞINDI''

Fahrettin Altun, "Faşizmin hukuki zemine taşınması inanılır gibi değil. Bu yanlış karar, ırkçılığa meşruiyet kazandırma girişimidir. Avrupa, karanlık tarihinden kaçmak yerine onu kucaklamaya çalışıyor. İnsan haklarını ayaklar altına alan bu kararı kınıyoruz" dedi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...