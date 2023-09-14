Fare zehirli cinayet: İlk itiraf etti sonra "intihar" dedi

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ



Cinayeti itiraf eden Sakhizadeh, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlının müebbet hapis cezası talebiyle 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlandı.



Gözaltına alınırken suçunu itiraf eden Sabour Sakhizadeh, duruşmada sevgilisinin intihar ettiğini iddia ederek, ilk ifadesini baskı altında verdiğini ve cesedi ise panikle attığını söyledi.



Cesedin taşınmasına yardım eden yaşı küçük N.K. (16) ise, şüphelinin kendisini demir taşıma bahanesiyle kandırdığını, yolda bekçilerin kendilerini durdurduğunu ve el arabasında malzeme taşıdıklarını söyledikten sonra yola devam ettiklerini ve içinde ceset olduğunu bilmediğini söyledi.



Hakim, Sakhizadeh ve N.K.’nin tutukluğunun devamına ve beklenen raporlar çerçevesinde duruşmanın ertelenmesine karar verdi.



AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü duruşmasında sanık Sakhızadeh, gözaltına alındığında cinayeti itiraf etmesine rağmen polise verdiği ifadelerin baskı altında alındığını, gerçeği yansıtmadığını ve Nadia Noorı'nın fare zehriyle intihar ettiğini öne sürerek beraatini istedi.



Savcılık, esas hakkındaki mütalaasında sanığın genç kadının yemeğine öldürme kastı ile fare zehri koyduğunu belirterek ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını istedi.



3 EKİM'E ERTELENDİ



Mütalaada cesedin taşınmasına ve delillerin yok edilmesine yardımcı olduğu gerekçesiyle 16 yaşındaki N.K.'nin da suçun işlenmesine ve delillerin yok edilmesine yardım etmek suçlamasıyla cezalandırılması talep edildi.



Mahkeme heyeti, Sakhızadeh ve suça sürüklenen N.K.'nin tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 3 Ekim'e erteledi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin