Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e ikinci dava

NE OLMUŞTU?



Kırmızı bültenle aranırken Arnavutluk'ta yakalanan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 sanık hakkında 31 Mart 2022 tarihinde hazırlanan iddianamede "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 12 bin 164'er yıldan 40 bin 562'er yıla kadar hapis cezası istenmişti.



7 Eylül 2023 tarihinde görülen karar duruşmasında ise sanıklar Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer'in, "nitelikli dolandırıcılık", "örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak" ve "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından toplamda 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı.