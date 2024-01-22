Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e ikinci dava

SON DAKİKA HABERİ: Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında 11 bin yıl hapis talep edildi.

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e ikinci dava
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Kripto para borsası Thodex'e ilişkin yürütülen ikinci soruşturma tamamlandı. İddianamede, şirketin kurucusu Faruk Fatih Özer'in 11 bin 462 yıla kadar hapsi istendi.

Faruk Fatih Özer’inde aralarında bulunduğu 21 şüpheli hakkında 120 sayfalık iddianame düzenlendi. 

11 BİN 462 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Hazırlanan iddianamede, Faruk Fatih Özer’inde aralarında bulunduğu 21 şüpheli hakkında “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “Nitelikli dolandırıcılık” ve “Örgüt kurma ve yönetme” suçlarından 11 bin 462 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

40 bin 462 yıl hapsi istenen Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer’den duruşmada türkülü savunma

40 bin 462 yıl hapsi istenen Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer’den duruşmada türkülü savunma

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94 MİLYONLUK VURGUN

Fatih Faruk Özer'le birlikte 7 şüpheli örgüt yöneticisi, 13 şüpheli ise örgüt üyesi olmakla suçlandı. Mali Suçları Araştırma Kurulu, Thodex'in veri tabanını mercek altına alarak sistem üzerinden yapılan her işlem incelendi. Hazırlanan rapora göre vurgunun miktarı 94 milyon TL olarak kaydedildi.

Mağdurların parasının büyük kısmının kripto paraya dönüştürülerek yurt dışındaki borsalara aktarıldığı da tespit edildi. Şüphelilerin yakınları üzerine bir altın şirketi kurduğu da belirlendi. Hiçbir faaliyeti olmayan bu şirket aracılığıyla da fiziki altın alındı. 572 kişinin müşteki sıfatıyla yer aldığı iddianame gönderildiği mahkeme tarafından kabul edilmesinin ardından başlayacak.

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer Türkiye'de

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer Türkiye'de

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NE OLMUŞTU?

Kırmızı bültenle aranırken Arnavutluk'ta yakalanan borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 sanık hakkında 31 Mart 2022 tarihinde hazırlanan iddianamede "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 12 bin 164'er yıldan 40 bin 562'er yıla kadar hapis cezası istenmişti.

7 Eylül 2023 tarihinde görülen karar duruşmasında ise sanıklar Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer'in, "nitelikli dolandırıcılık", "örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak" ve "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından toplamda 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı.

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