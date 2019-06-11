Abant Tabiat Parkı'nda fayton çeken bir atın yorgunluktan düşmesi, sahibinin atı ayağa kaldırmak için çabası kameralara yansıdı.
Bolu'nun doğa harikası Abant Tabiat Parkı'nda ziyaretçileri gezdirmek için kullanılan faytonu çeken iki attan biri yorgunluktan yere düştü.
Faytonun önüne yığılan atı sahibi kaldırmaya çalıştı. At, çekilerek kaldırılmaya çalışınca acı içerisinde kişneyerek yerden kalkmaya çalıştı.
Bu anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülenirken, Abant'ta kullanılan fayton atlarının yaşadığı zorluklar gözler önüne serildi.