Fenomenlere kıskaç denetimi

VDK ise sosyal medya fenomeni olarak adlandırılan kişileri vergi kaçağı yönünden incelemeye başladı. Polat ailesine yönelik kara para aklama ve vergi kaçırma soruşturması sırasında, vergi yönünden ciddi bir durumun olduğu ortaya çıktı. İnternet üzerinden ticaret yapanların tümü kademeli olarak incelenecek. VDK, bu kişilerin banka kayıtları, kredi kartı harcamaları, kredi kartı gelirleri gibi bir dizi başlıkta incelemesini sürdürüyor.

Polat ailesi, internet alışveriş siteleri ile dijital ödeme sistemleri üzerinden elde ettikleri geliri, nakite çevirip ardından parçalara ayırarak şirketleri arasında dolaştırmıştı. Vergi matrahını düşük göstermek için kurulan sistemi aslında Polat ailesi keşfetmedi. VDK, bu tür yöntemleri uzun zamandır biliyor ve bu sistemleri açığa çıkarma konusunda denetim mekanizmalarına sahip.