Fethiye'de şap hastalığına karşı aşılama

Muğla’nın Fethiye ilçesinde şap hastalığı ile ilgili aşılama çalışmaları devam ediyor.

Fethiye'de şap hastalığına karşı aşılama
Şap hastalığına karşı aşı dozu bu yıl 3'e çıktı

Şap hastalığına karşı aşı dozu bu yıl 3'e çıktı

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Hayvanlarda ve özellikle de sığır ve koyunlarda yaygın olarak görülen bulaşıcı bir cilt hastalığı olan ile mücadele kapsamında aşı çalışmaları devam ediyor.

Hayvancılık ile uğraşan üreticilerin en büyük korkulu rüyalarından birisi olan şap hastalığı ile mücadele etkin bir şekilde devam ediyor.

Fethiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Fethiye’de her yıl rutin 2 doz uygulanan büyükbaş şap aşı sayısı bu yıl 3 doza çıkartıldı.

Yetkililer şap hastalığı ile mücadele etmek için aşının yanında hijyen, karantina ve izolasyon, hareket kısıtlamaları ile eğitim ve farkındalık oluşturma konularının da önemli olduğunu ifade etti.

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