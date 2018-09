Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) "çatı davası"nın firari sanığı ve eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek'in Türkiye’ye iadesiyle ilgili dava görülmeye başlandı.



Londra’da Westminster İlk Derece Mahkemesinde görülen ve sanık İpek’in de hazır bulunduğu duruşmada, avukatların mahkemeye el arabalarıyla taşıdığı dosyalar dikkati çekti.



Duruşmada İpek'in yanı sıra Türkiye'nin iadesini istediği FETÖ'nün Irak imamı Talip Büyük ile Bank Asya yönetim kurulu başkanı Ali Çelik de sanık olarak yer aldı.



Duruşmanın bugünkü bölümünde, İpek'in avukatlarının sosyal medyadan topladıkları paylaşımları ağırlıklı olarak kullandıkları görüldü.



Duruşmaya yarın sabah devam edilmek üzere ara verilirken, İpek'in kefalet koşullarının devamı kararlaştırıldı.



PASAPORTUNA EL KONULMUŞTU

İpek 23 Mayıs’ta gözaltına alınıp mahkemeye çıkarılmıştı. 50 bin sterlinlik kefalet ile serbest bırakılan İpek’in pasaportuna el konulmuş ve denetimli serbestlik uygulanması kararı alınmıştı. İpek’in dava süresince Londra dışına çıkması yasaklanmıştı.



İpek’in herhangi başka bir seyahat belgesine başvurmasını da yasaklayan mahkeme, firari FETÖ sanığının telefonunun da 7 gün 24 saat açık kalması koşulunu getirmişti.



İngiltere'de kefaletle serbest bırakma yaygın başvurulan uygulamalardan. Bu koşulla serbest bırakılan sanıklar, yargılama süresince her geceyi ikamet adreslerinde geçirmek zorunda bırakılıyor.



İngiltere'de iade talepleri Dışişleri Bakanının onayı ile mahkemeye sevk ediliyor. Mahkemenin yakalama ve iade talebini yerinde bulması halinde de karar yine Dışişleri Bakanının kararı ile uygulanıyor.



LONDRA'DA LÜKS VE RAHAT BİR YAŞAM



15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin ardından bulunduğu İngiltere'nin başkenti Londra'dan dönmeme kararı aldığını açıklayan İpek, kentteki 3 ofisinde ve kendi soyadının plakasında yer aldığı lüks aracı ve şoförüyle rahat bir yaşam sürüyor.



Koza Ltd adı altında İngiltere'ye kaçırdığı servetle kentin merkezindeki Temple (Tapınak) semtindeki lüks, tarihi binada, geniş bir ofisi merkez olarak kullanan İpek'in, kentin finans merkezi The City'de ve Gray's Inn Road'da da birer ofisi bulunuyor.



İpek'in Temple'daki ofisi, tarihte ve bugün pek çok komplo teorisine konu olan Templar Şövalyelerinin İngiltere'de 12. yüzyılda inşa ettikleri ve daha sonra Hospitalier Şövalyelerine intikal eden karargah, kilisenin birkaç sokak altında yer alıyor. Ülkenin tarihi hukuk merkezi konumundaki semt, büyük avukatlık bürolarına ev sahipliği yapıyor. Londra'nın merkez adliyesi de Temple semtinde bulunuyor.



DAVALARI KAYBETTİ



İngiliz mahkemelerinde, kayyumlara devredilen Türkiye'deki Koza Holding'e karşı açtığı davaları bu yıl içinde kaybeden İpek, kentteki diğer FETÖ mensupları ile de ilişkisini sürdürüyor.



İngiltere Yüksek Mahkemesi, bu ay başında İpek'in şirketin varlıklarını kişisel hukuki masrafları için kullanmasına izin vermemişti. Mahkeme, Koza Altın’ın İngiltere’deki iştiraki Koza Ltd'nin İpek'in kişisel hukuki mücadelesini finanse etmek zorunda olmadığına hükmetmişti. Alınan kararda İpek’in, şirkete ait on milyonlarca doları banka dekontları ve diğer belgelerle sakladığının kanıtlanması etkili olmuştu.



Hamdi Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek ile annesi Melek İpek'in de aralarında bulunduğu 45 sanığın yargılandığı Koza İpek Holding davasının da sanıkları arasında bulunuyor. Firari İpek hakkında yakalama kararları bulunuyor.