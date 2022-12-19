FETÖ şüphelisi askeri lise sınav sorularının nasıl verildiğini anlattı

Kocaeli'de yaşayan bilgisayar mühendisi E.K. (24), FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İfadesinde askeri lise sınav sorularının nasıl verildiğini açıkladı.

İlkokulda öğretmeni tarafından FETÖ'nün dershanesine yönlendirildiğini belirten E.K., Sultanbeyli'de bir eve götürüldüklerini ve burada derslerine yardımcı olunduğunu dile getirdi.

Öte yandan E.K., bu evde kendilerine askeri liseye gitmeleri gerektiği, orada onlar gibi insanların bulunması gerektiği ve yanlış insanların olmaması gerektiği söylendiğini ifade etti.

"AİLEMİZLE BİLE PAYLAŞMAMAMIZ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİLER"

2012 yılında askeri lise sınavlarına girdiğini söyleyen E.K., "Burada sorulan soruların, bize çözdürdükleri deneme sınavı ile aynı olduğunu fark ettim. Sınavdan sonra bizi bir odaya çekerek, soruları verdiklerini ve bunu ailemizle bile paylaşmamamız gerektiğini söylediler" dedi.

Ardından askeri liseye başlayınca kendilerini başka bir yapı mensubuyla tanıştırdıklarını aktardı.

"VİDEOLARI İZLETİRLERDİ"

E.K., "Biz sonra onunla görüşmeye başladık. Hafta sonları buluşurduk. Bize Fetullah Gülen’in videolarını izletirlerdi. 17-25 Aralık süreci olunca ailem beni göndermedi. Bunun üzerine evimize gelip ailemle görüştüler ancak ailem tartışıp evden gönderdi" diyerek yaşanılan süreci anlattı.

Okuldan ayrılmak istediğini ancak tazminat nedeniyle ayrılamadığını dile getiren E.K., kendisini başka biriyle tanıştırdıklarını söyledi. E.K., bahsi geçen kişinin devlet karşıtı biri olduğunu anladığında ise 2014 yılında bu yapıyla tamamen bağlantısını kestiğini dile getirdi.

Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.