FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı için istenen ceza belli oldu

FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı'nın  "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.

Anadolu Ajansı 16.07.2021 - 17:17

FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı için istenen ceza belli oldu

İlişkili Haberler

SON DAKİKA HABERİ: FETÖ'cü Orhan İnandı tutuklandı

SON DAKİKA HABERİ: FETÖ'cü Orhan İnandı tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı hakkında, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianame nöbetçi ağır ceza mahkemesine gönderildi.

İddianamede, İnandı için "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen İnandı, 5 Temmuz'da adli makamlara teslim edilmişti.

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...