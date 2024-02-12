Fırat Kalkanı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi operasyonları sürüyor.
Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen terör operasyonunda, 4 terörist etkisiz hale getirildi.
MSB'den yapılan açıklamaya göre, bir grup teröristin Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığı yaptığı tespit edildi.
Bu istihbarat üzerine düzenlenen operasyonda, 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklamada, "Suriye’nin kuzeyini kana bulamaktan, bölge halkının huzur ve güvenliğini bozmaktan başka amacı olmayan PKK/YPG’li teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor." ifadesi yer aldı.
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