Fırat Kalkanı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi operasyonları sürüyor.



Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen terör operasyonunda, 4 terörist etkisiz hale getirildi.



MSB'den yapılan açıklamaya göre, bir grup teröristin Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığı yaptığı tespit edildi.

Bu istihbarat üzerine düzenlenen operasyonda, 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, "Suriye’nin kuzeyini kana bulamaktan, bölge halkının huzur ve güvenliğini bozmaktan başka amacı olmayan PKK/YPG’li teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor." ifadesi yer aldı.