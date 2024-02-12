Fırat Kalkanı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Fırat Kalkanı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi operasyonları sürüyor.

Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonunda, 4 terörist etkisiz hale getirildi.

'den yapılan açıklamaya göre, bir grup teröristin bölgesine saldırı hazırlığı yaptığı tespit edildi.

Bu istihbarat üzerine düzenlenen operasyonda, 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, "Suriye’nin kuzeyini kana bulamaktan, bölge halkının huzur ve güvenliğini bozmaktan başka amacı olmayan PKK/YPG’li teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor." ifadesi yer aldı.

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