Fırtına ve sağanak İstanbul trafiğini vurdu

İstanbul’da etkili olan fırtına ve sağanak, trafiği olumsuz etkiliyor. Kentteki trafik yoğunluğu öğle saatlerinde yüzde 63’e kadar ulaştı. Sahil yolları ile ana arterlerin bazı bölümleride sürücüler güçlükle ilerliyor.

Fırtına ve sağanak İstanbul trafiğini vurdu

’da fırtına ve sağanak, trafiği olumsuz etkiledi.

Kent genelinde geceden itibaren etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle kara ulaşımında olumsuzluklar yaşanıyor.

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Kuvvetli yağış, D-100 Karayolu Güzelşehir mevkisi Kumburgaz istikametinde su birikintileri oluşturdu.

Bu bölgede araçlarıyla seyreden sürücüler, su birikintisini son anda fark edip yolda manevra yapmak zorunda kaldı.

Bu sırada arkadan gelen araç sürücüleri ani fren yaparak, olası trafik kazalarının önüne geçti.

Güzelşehir’de, araçların sıklıkla kullandığı alt geçidi su bastı.

Bazı sürücüler su birikintisine rağmen buradan geçmeye devam etti.

Fırtına ve sağanak İstanbul trafiğini vurdu - 1

ANA ARTERLERDE TRAFİK YOĞUNLUĞU

İBB Cep Uygulamasına göre, kentteki trafik yoğunluğu saat 14.20 itibarıyla yüzde 63 olarak ölçüldü.

Avrupa ve Anadolu Yakası’nda, D-100 karayolu, TEM otoyolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün giriş ve çıkış güzergahları, sahil yolları ile ana arterlerin bazı bölümlerinde araçlar güçlükle ilerledi.

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