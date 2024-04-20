Fırtına ve sağanak İstanbul trafiğini vurdu

ANA ARTERLERDE TRAFİK YOĞUNLUĞU



İBB Cep Trafik Uygulamasına göre, kentteki trafik yoğunluğu saat 14.20 itibarıyla yüzde 63 olarak ölçüldü.



Avrupa ve Anadolu Yakası’nda, D-100 karayolu, TEM otoyolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün giriş ve çıkış güzergahları, sahil yolları ile ana arterlerin bazı bölümlerinde araçlar güçlükle ilerledi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun