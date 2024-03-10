Fitre ne kadar oldu, kaç TL? Fitre nedir? (2024 Ramazan ayı fitre bedeli)

Fitre bedelenin ne kadar olduğu, 2024 Ramazan ayının gelmesiyle birlikte merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Müslümanların yerine getirmekle yükümlü olduğu mali ibadet olarak adlandırılan fitre bedelinin bu yılki tutarı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Peki, 2024 fitre ne kadar, kaç TL? Fitre nedir?

Fitre ne kadar oldu, kaç TL? Fitre nedir? (2024 Ramazan ayı fitre bedeli)

2024 fitre bedeli, her yıl Ramazan ayı itibarıyla sorgulanmaya başladı. tarafından açıklanan 2024 yılı fitre bedeli sonrasında, dini yükümlülüklerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, "Fitre ne kadar oldu, kaç TL?" sorusuna yanıt arıyor. İşte ayrıntılar.

2024 FİTRE NE KADAR OLDU?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2024 yılı fitre miktarını 130 lira olarak belirlendiğini duyurdu.

Buna göre; Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine verilecek olan 2024 fitre bedeli 130 lira oldu.

Fitre ne kadar oldu, kaç TL? Fitre nedir? (2024 Ramazan ayı fitre bedeli) - 1

FİTRE NEDİR?

Fitre (sadaka-i fıtr), Ramazan Bayramı’na kavuşan ve temel ihtiyaçlarının dışında nisab miktarı mala sahip olan Müslümanların, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için, yerine getirmekle yükümlü oldukları mâli bir ibadettir.

Fitre ibadeti, darda olanların ihtiyaçlarının karşılanmasına vesile olmakta; sevgi ve kardeşlik bağlarının pekişmesini sağlamasının yanında toplumsal dayanışmayı da içerisinde barındırmaktadır. Bundan dolayıdır ki fitre, geniş bir mükellef kitlesi, tarafından yerine getirilmektedir.

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