İzmir'in Foça ilçesi Gencerli bölgesindeki akaryakıt sızıntısını temizleme çalışmaları, sabah saatlerinde yeniden başlatıldı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinin incelemede bulunduğu alanda, 60 kişilik ekip temizleme çalışmasına katıldı.
Yaklaşık 2 kilometrelik alanda etkili olan akaryakıt sızıntısının, kontrol altına alındığı kaydedildi.
Yetkililer, petrol ürünü sızıntısının kaynağı konusunda araştırmaların sürdüğünü, inceleme sonucunda açıklama yapılacağını bildirdi.
Öte yandan bazı vatandaşlar kıyıya gelerek temizleme çalışmalarını izliyor.
FOÇA SAHİLİNDEN YAYILAN PETROL SIZINTISININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR