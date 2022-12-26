Fransa Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Fransa'nın başkenti Paris'te 23 Aralık'ta 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından düzenlenen sokak gösterilerinde çok sayıda bina ve araca zarar verildi.

Gösterilere katılanlar arasında PKK yandaşlarının da olduğu görüldü.

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, bazı Fransa hükümet yetkililerinin PKK propagandasına alet olmasından duyulan rahatsızlık iletildi.

Paris saldırısı bahane edilerek, PKK/PYD/YPG çevrelerinin Türkiye aleyhine başlattıkları kara propaganda ve Fransa hükümet yetkilileri ile bazı siyasetçilerinin bu propagandaya alet olmalarından duyulan rahatsızlığın dile getirildiği ve tepki verildiği bildirildi.

