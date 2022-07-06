Freni boşalan minibüs eve girdi: 10 yaralı

Haberler - DHA 06.07.2022 - 16:47
Bartın'da freni boşalan minibüsün bir eve girmesi sonucu 10 işçi yaralandı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında Ulus ilçesine bağlı Kirsinler köyünde meydana geldi.
R.A. yönetimindeki minibüs, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkıp yol kenarındaki Tuncay Altun’a ait 3 katlı binanın zemin katına çarptı.
Evin plastik doğramalarını kırarak içeri giren minibüsteki 10 tarım işçisi hafif yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Ev sahibinin il dışında bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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