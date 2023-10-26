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Futbolda dolandırıcılık soruşturması: Seçil Erzan 20 Kasım'da hakim karşısında

Özel bir bankanın Levent Büyükdere Caddesi'ndeki Şubesi'nde aralarında spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 18 mağduru dolandırdığı iddiasıyla hakkında dava açılan bankacı Seçil Erzan ve 6 şüpheli, 20 Kasım tarihinde hakim karşısına çıkacak.

Futbolda dolandırıcılık soruşturması: Seçil Erzan 20 Kasım'da hakim karşısında
Futbol dünyasının ünlü isimlerinin dolandırıldığı davada ayrıntılar belli oldu: Bankacıya 216 yıla kadar hapis istemi

Futbol dünyasının ünlü isimlerinin dolandırıldığı davada ayrıntılar belli oldu: Bankacıya 216 yıla kadar hapis istemi

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Ünlü futbolcuların dolandırıldığı davanın duruşma tarihi belli oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Galatasaraylı eski futbolcular Selçuk İnan, Emre Çolak, Emre Belözoğlu, , Fernando Muslera ile Buse Terim, Buse Terim'in eşi Volkan Bahçekapılı, eski kulüp tercümanı Musa Mert Çetin ve Emre Çolak'ın kardeşi Emrah Çolak gibi 18 isim şikayetçi olarak yer aldı.

Seçil Erzan, Ali Yörük, Asiye Öztürk, Atilla Yörük, Hüseyin Eligül, Kerem Can ve Nazlı Can ise "şüpheli" sıfatında bulundu.

Bankacı Seçil Erzan'ın "Özel Belgede Sahtecilik" ve "Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında " suçlarından 66 yıldan 216 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenirken diğer şüphelilerin 3 yıldan 65 yıla kadar hapisleri istendi.

Futbolda dolandırıcılık soruşturması: Seçil Erzan 20 Kasım'da hakim karşısında - 1

41 AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAKLAR

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul ederek duruşma tarihi belirledi. Sanık Seçil Erzan ve 6 sanık, 20 Kasım tarihinde ilk hakim karşısına çıkacaklar.

Mahkeme, müştekilere tebligat göndermeye başladı.

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