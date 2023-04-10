Gabonlu Dina'nın ölümü: 4. kez gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Karabük'te Filyos Çayı'nda cansız bedeni bulunan 17 yaşındaki Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nun ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 3 kez gözaltına alınıp, savcılığın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ettiği ve mahkemenin 3 kez serbest bıraktığı şüpheli Dursun Acar'ın yeniden serbest kalmasına Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

İtiraz üzerine savcılığın talimatıyla 4. kez gözaltına alınan Dursun Acar, sevk edildiği mahkemece ''kuvvetli suç şüphesi'' sebebiyle tutuklandı.

''BEN ÖLDÜRMEDİM''



Sağlık kontrolü için polis ekipleri tarafından hastaneye götürülen Acar, hastaneye girerken gazetecilerin, "Siz mi yaptınız? Siz mi öldürdünüz?" sorusuna, "Ben yapmadım. Ben mağdur diye arabaya aldım, arabadan indi. Başka bir şey yok. Ben öldürmedim." diye cevap verdi.

Dursun Acar, hastane çıkışında "Dina'yı neden arabanıza aldınız?" sorusuna da "Yaralı bir kız arabanın önüne atladığı için aldım. Hastaneye götürmek için aldım.'' yanıtını verdi.