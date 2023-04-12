Galeria Sitesi'nin müteahhidi yakalandı

Son dakika haberi!

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan soruşturmalar sürüyor...

Olası kasıtla birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçlarından aranan Diyarbakır'daki Galeria Sitesinin müteahhidi Ankara'da yakalandı.

Yenişehir ilçesinde kentin ilk AVM'si olarak 1999'da hizmete giren, 4 katı alışveriş merkezi olup, 8 katı da 128 daireden oluşan 4 bloklu Galeria Sitesi'nin 1 bloğu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilkinde yıkıldı, 89 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi de yaralandı.