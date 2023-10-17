Garantörlük, sosyal medyada birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan kelimeler arasında yer alıyor. Peki, Garantör ne demek? Garantörlük ne anlama gelir? İşte TDK'ya göre garantör kelimesinin anlamı.



GARANTÖR NE DEMEK?



- Güvence veren ve bunun gerçekleşmesini gözeten ve denetleyen (kimse, kuruluş veya devlet), güvenceci



- Kredi kartlarından doğacak her türlü borç ve yükümlülükten, kart sahibi olarak sorumluluğu bulunan gerçek veya tüzel kişi