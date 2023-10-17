Garantör ne demek? Garantörlük ne anlama gelir?

Garantörlük kelimesinin ne anlama geldiği, gündemi yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Türkçe'de anlamını bilmedikleri kelimeleri araştıran vatandaşlar "garantör" kelimesinin ne demek olduğunu merak ediyor. Peki, garantör ne demek? Garantörlük ne anlama gelir?

Garantör ne demek? Garantörlük ne anlama gelir?

Garantörlük, sosyal medyada birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan kelimeler arasında yer alıyor. Peki, Garantör ne demek? Garantörlük ne anlama gelir? İşte 'ya göre garantör kelimesinin anlamı.

GARANTÖR NE DEMEK?

- Güvence veren ve bunun gerçekleşmesini gözeten ve denetleyen (kimse, kuruluş veya devlet), güvenceci

- Kredi kartlarından doğacak her türlü borç ve yükümlülükten, kart sahibi olarak sorumluluğu bulunan gerçek veya tüzel kişi

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