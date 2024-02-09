Garson, boğazına yiyecek kaçan çocuğu Heimlich manevrası ile kurtardı

Karabük'te bir restoranda annesi ile birlikte yemek yerken boğazına yiyecek takılan çocuk, garson Ferdi Kanış (40) tarafından yapılan Heimlich manevrası sayesinde kurtarıldı. O anlar işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Garson, boğazına yiyecek kaçan çocuğu Heimlich manevrası ile kurtardı

Olay, Bayır Mahalle Fevzi Fırat Caddesinde bulunan restoranda meydana geldi.

Annesi ile birlikte restorana yemek yemeye gelen ve ismi öğrenilemeyen çocuğun boğazına yiyecek kaçtı

Bir anda nefesi kesilen çocuğun yardımına restoran çalışanları koştu.

Restoranda garson olarak görev yapan Ferdi Kanış, Heimlich manevrası yaparak çocuğun boğazına kaçan yiyeceğin çıkmasını ve tekrar nefes almasını sağladı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...