Gazeteci Güngör Arslan cinayeti davasında karar

Kocaeli'de, gazeteci Güngör Arslan'ın ofisinde silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu 14 sanığın yargılandığı davada 4 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.



Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesince Kandıra Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve bir kısım tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Duruşma salonunda Arslan'ın eşi Suna ve kızı Nazlıcan Arslan ile yakınları da hazır bulundu.



Söz verilen Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını tekrar ettiğini belirterek, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamı talebini yineledi.

"CİNAYETİN ÜSTÜNÜN KAPATILMASI İÇİN HER YOL DENENDİ"



Suna Arslan, "eşinin 35 yıllık meslek hayatında kente ihanet edecek hiçbir habere imza atmadığını" söyledi.



Arslan, eşinin katledildiğini, bunun basit bir cinayet davası olmadığını dile getirerek, azmettirici olduğu ileri sürülen sanık Ersin K'nin bu işi tek başına planlamadığını, sadece ona havale edilen bir görev olduğunu, cinayetin üstünün kapatılması için her yolun denendiğini iddia etti.



Nazlıcan Arslan da mahkeme heyetinin karşısına avukat cübbesiyle değil, babasının öldürülme anını 50 kere izlemenin acısına katlanmak zorunda kalan kız çocuğu olarak çıktığını söyledi.



Katılan avukatı Cahit Çiftçi ise önceki beyanlarını tekrar ettiklerini dile getirerek, sanıkların sevk maddelerine göre cezalandırılmalarını ve tutukluluk hallerinin devamını talep etti.​​​​​​​



Tutuklu sanık Burhan P, Güngör Arslan'ı öldürme kastı olmadığını savunarak, "Sonuç buraya nasıl geldi bilmiyorum. Bir can gitmesine üzgünüm." dedi.



Sanık Hasan Emre Ç, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, tahliyesini istedi.



Sanık Ramazan Ö. ise "Öldürme niyetim yoktu. Üzgünüm, pişmanım, öleceği aklıma gelmezdi. Bundan sonra iyi bir insan olacağım, bana bir şans daha tanımanızı istiyorum." diye konuştu.



Sanık Ersin K. da 11 aydır cezaevinde bulunduğunu aktararak, suçsuz olduğunu ve kendisiyle ilgili en ufak somut delil bulunmadığını ileri sürdü.



Ersin K, "Dedikodular nedeniyle cezaevindeyim, suçsuzum. Kimseye kesinlikle ne sözlü ne yazılı ne imalı telkinim oldu. Mağdurum, adaletin tecelli etmesini diliyorum." dedi.



Tutuklu ve tutuksuz diğer sanıklar da suçsuz olduklarını savunarak, beraat talebinde bulundu.



Sanık avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, karar için sanıklara son sözlerini sordu.



Sanıklar suçsuz olduklarını öne sürerek berat taleplerini yineledi.



Ramiz S'nin "Adaletinize sığınarak mahkemenizden tahliyemi isterim." demesi üzerine mahkeme heyeti başkanı sanığa, temin ettiği silahın parasını alıp almadığını, kimden alacağını sordu. Sanık da "Silah parasını almadım. Hasan Emre Ç. ile 3 bin TL'ye anlaşmıştık." dedi.



KARAR



Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ramazan Ö'nün "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile "vahim niteliğe haiz ruhsatsız ateşli silah bulundurma" suçundan 7 yıl hapis ve 40 bin TL adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti.



Tutuklu sanık Burhan P'ye, "tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.



"Tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan tutuklu sanıklar Ferhat Y. ile Hasan Emre Ç'nin cezası indirim yapılarak 20 yıl hapis cezasına çevrildi. Sanıklar, ayrıca "vahim niteliğe haiz ruhsatsız ateşli silah bulundurma" suçundan 7 yıl hapis ve 40 bin TL adli para cezası aldı.



Tutuklu sanık Ramiz S, "vahim niteliğe haiz ruhsatsız ateşli silah bulundurma" suçundan 7 yıl hapis ve 40 bin TL adli para cezasına, Özgür T. 3 yıl 6 ay hapis, Erdal Y, Erdal T, Can Y. ve Yadigar B. 2 yıl üçer ay hapis cezasına çarptırıldı.



Tutuklu sanık Ersin K. ile tutuksuz diğer sanıklar Emrah Y, Kadir Y. ve Abdullah Y'nin beraatine karar verildi.



NE OLMUŞTU?



Gazeteci Güngör Arslan 19 Şubat 2022'de ofisinde silahlı saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili yakalanan 6'sı tutuklu 14 sanık hakkında çeşitli suçlardan dava açılmıştı.