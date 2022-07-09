Gazeteci Hıncal Uluç yoğun bakıma kaldırıldı

Gazeteci Hıncal Uluç yoğun bakıma kaldırıldı. Haberi sosyal medya hesabından duyuran yazar Tahir Kum, “Hıncal abi yoğun bakıma alınmış. Allah-u Teala acil şifalar ihsan eylesin” ifadelerini kullandı.

Haberler - İHA 09.07.2022 - 18:31

Gazeteci Hıncal Uluç yoğun bakıma kaldırıldı

Gazeteci Hıncal Uluç yoğun bakıma kaldırıldı.

Hürriyet gazetesi yazarıTahir Kum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bayram vesilesiyle sevgili Öcal Uluç üstadımı, abimi aradım. Sesi çok kötü geliyordu. Sebebi; Hıncal abi yoğun bakıma alınmış. Allah-u Teala acil şifalar ihsan eylesin” dedi. 

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