Haberler - İHA 09.07.2022 - 18:31
Gazeteci Hıncal Uluç yoğun bakıma kaldırıldı.
Hürriyet gazetesi yazarıTahir Kum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bayram vesilesiyle sevgili Öcal Uluç üstadımı, abimi aradım. Sesi çok kötü geliyordu. Sebebi; Hıncal abi yoğun bakıma alınmış. Allah-u Teala acil şifalar ihsan eylesin” dedi.
Bayram vesilesiyle sevgili Öcal Uluç üstadımı, abimi aradım...— Tahir Kum (@mtahirkum) July 9, 2022
Sesi çok kötü geliyordu...
Sebebi; Hıncal abi yoğun bakıma alınmış...
Allah'a Teala acil şifalar ihsan eylesin... pic.twitter.com/AmuEz1QtBf