Gazeteci Tolga Şardan tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 31 Ekim 2023 günü bir internet haber sitesinde Tolga Şardan tarafından kaleme alınan "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazı içeriğinde TCK'nın 217/A maddesinde düzenlenen "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçunun unsurlarını oluşturacak nitelikte söz ve beyanlar bulunduğu gerekçesiyle resen soruşturma başlattı.



Soruşturma kapsamında Ankara'daki evinde gözaltına alınan Şardan, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.



"BU KARARDAN DERHAL DÖNÜLMELİDİR"

Gözaltı kararına tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise sosyal medya hesabından "Bu karardan derhal dönülmelidir." mesajını paylaştı.