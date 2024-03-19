Gazeteci-yazar Ali Sirmen son yolculuğuna uğurlandı

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Sirmen’in kaybı için “Türkiye’nin başı sağ olsun. Çok büyük bir değerdi. Yeri doldurulamaz.” derken, eski büyükelçi Onur Öymen, “Hiç eğilmeden, bükülmeden, nabza göre şerbet vermeden gazetecilik yaptı. Onun arkadaşı olduğumuz için gurur duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.



Gazetecilere konuşan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Ali Sirmen’in sarı-kırmızılı kulüp için önemli bir kayıp olduğunu belirterek, “Ali Abi bizim önemli bir üyemizdi. Kendisiyle epey hatıram var. Ailesine sabır, kendisine Allah’tan rahmet diliyorum.” dedi.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek Sirmen için daha sonra Zincirlikuyu Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Buradaki törende de Sirmen’in ailesi, sevenleri ve meslektaşları hazır bulundu. Sirmen'in oğlu Devrim Sirmen ve ailesi, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.



Ali Sirmen’in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi. NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun