Gaziantep'te 18 adet ruhsatsız silah ele geçirildi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silah kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik mercek operasyonu düzenlendi.



Yürütülen istihbari çalışmalar, fiziki ve teknik takip sonucunda Nizip ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 3 şüpheli şahsın ev ve işyerlerine gece yarısı eş zamanlı operasyon yapıldı.



Operasyon sırasındaki aramalarda 17 adet ruhsatsız tabanca, 18 adet tabanca şarjörü, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 50 adet tabanca fişeği ve 4 adet cep telefonu ele geçirildi.



Şüpheli şahıslardan A.H. ve H.M. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanıp cezaevine teslim edilmiş, şüpheli İ.H. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.