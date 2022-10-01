Gaziantep'te bir eve silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda, anne ve oğlu öldü, gelinle 2 torun yaralandı.



Kırsal Kartal Mahallesi'ndeki Yılmazer ailesine ait eve kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.



Evin bahçesinde oturan anne Fatma Yılmazer ile oğlu Cebrail Yılmazer'in (30) hayatını kaybettiği saldırıda, gelin Pınar (25) ile torunlar Ayaz ve Irmak yaralandı.



Yaralı 3 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.



Jandarma ekipleri, olaydan sonra kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.