Gaziantep'te bir eve silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı

Gaziantep'te bir eve silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda evin bahçesinde oturan anne ile oğlu hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Gaziantep'te bir eve silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı

'in Nurdağı ilçesinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda, anne ve oğlu öldü, gelinle 2 torun yaralandı.

Kırsal Kartal Mahallesi'ndeki Yılmazer ailesine ait eve kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce düzenlendi.

Gaziantep'te bir eve silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı - 1

Evin bahçesinde oturan anne Fatma Yılmazer ile oğlu Cebrail Yılmazer'in (30) hayatını kaybettiği saldırıda, gelin Pınar (25) ile torunlar Ayaz ve Irmak yaralandı.

Yaralı 3 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, olaydan sonra kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Gaziantep'te bir eve silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı - 2

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...