Gaziantep'te havuzlara corona virüs düzenlemesi

Gaziantep Valisi Gül, sitelerde birden fazla ailenin kullandığı havuzların kullanımının ikinci bir düzenlemeye kadar kısıtlandığını duyurdu.

Anadolu Ajansı 17.07.2020 - 22:58 | Son Güncelleme : 17.07.2020 - 23:12

Gaziantep'te havuzlara corona virüs düzenlemesi

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Gaziantep Valisi Davut Gül, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kentteki site gibi yaşam alanlardaki birden fazla ailenin kullandığı havuzların kullanımının kısıtlandığını bildirdi.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gaziantep'teki site gibi yerlerdeki birden fazla ailenin istifade ettiği havuzların kullanılması ikinci bir düzenlemeye kadar kısıtlanmıştır. Anlayışınız için teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

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