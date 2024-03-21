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Gaziantep’te yakalanan PKK/YPG’li terörist tutuklandı

Gaziantep’te yasa dışı yollardan Türkiye’ye girdiği tespit edilen PKK/YPG’li teröristin yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. Jandarma tarafından gözaltına alınan H.E.E.H. isimli Suriye uyruklu terörist, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Gaziantep’te yakalanan PKK/YPG’li terörist tutuklandı

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’te yakalanan /YPG’li terörist tutuklandı.

İl Komutanlığı ekipleri, örgütlerine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, terör örgütü PKK/YPG bünyesinde 2016 yılı ve öncesinde PKK/YPG terör örgütü içinde silahlı faaliyet yürüten Suriye uyruklu H.E.E.H’nin yasa dışı yollarla ’ye geçiş yaptığı bilgisine ulaştı.

Çalışmasını derinleştiren ekipler, Suriye uyruklu terör örgütü şüphelisinin Gaziantep’te olduğunu da belirledi.

Adresi saptanan H.E.E.H., jandarma ekiplerinin şafak vakti düzenlediği operasyonla Şehitkamil ilçesinde gizlendiği adreste yakalandı.

Gözaltına alınan H.E.E.H., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

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