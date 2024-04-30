Gaziantep'te yolcu midibüsü devrildi: 1 ölü, 17 yaralı

Gaziantep'te yolcu midibüsünün devrildiği kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden kişinin askeri personel olduğu öğrenildi.

Gaziantep'te yolcu midibüsü devrildi: 1 ölü, 17 yaralı

'te H.A. idaresindeki yolcu midibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine eski Adana kara yolu Çayıroba Mahallesi mevkisinde devrildi.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 17 kişi hastanelere kaldırıldı.

Yaşamını yitiren ve askeri personel olduğu öğrenilen kişinin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yaralanan sürücü, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

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