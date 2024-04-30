Gaziantep'te yolcu midibüsü devrildi: 1 ölü, 17 yaralı

Gaziantep'te H.A. idaresindeki yolcu midibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine eski Adana kara yolu Çayıroba Mahallesi mevkisinde devrildi.



Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.



Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 17 kişi hastanelere kaldırıldı.



Yaşamını yitiren ve askeri personel olduğu öğrenilen kişinin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Yaralanan sürücü, tedavisinin ardından gözaltına alındı.