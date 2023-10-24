Gazze'ye gitmek için evden ayrıldı, bir daha haber alınamadı

Manisa'dan Gazze'ye gitmek için yola çıkan 29 yaşındaki Engin Arslan isimli vatandaştan 11 gündür haber alınamadı.
İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği katliamlara dayanamadığı gerekçesiyle Saruhanlı ilçesinde yaşayan ve bir çiçekçide çalışan 29 yaşındaki Engin Arslan 11 Ekim Çarşamba günü Gazze’ye gitmek için evinden ayrıldı.
3 çocuklu Arslan ailesinin iki oğlundan biri olan ve tüm ısrarlara rağmen evden ayrılan Engin Arslan, Uşak, Konya ve Hatay üzerinden Suriye sınırını geçti.
"DUVARI ATLAYARAK SINIRI GEÇTİM"
Sınırdaki duvarı atlayarak Suriye’ye geçtiğini ve yakındaki bir köyde bulunan camide dinlendikten sonra yoluna devam edeceğini ablasına attığı kısa mesajla bildiren Engin Arslan’dan bir daha haber alınamadı.
Gözü yaşlı aile en azından oğullarının yaşadığını öğrenebilmek için yetkililerden yardım istedi. 29 yaşındaki Engin Arslan’ın boynunda ve kolunda dövme olduğunu belirten ailesi tek istediklerinin evlatlarının nefesini duyabilmek olduğunu söyledi.
SON MESAJI: SINIRI GEÇTİM
Engin Arslan’ın ablası Emine Yavuz, "Perşembe ve cuma günü öğlene kadar mesajlaştık. Cumadan sonra sınırımı geçtim diye mesaj attı bir daha da kendisine ulaşamadık." dedi.
"SESİNİ DUYAYIM YETER"
Üzüntüsünü dile getiren Anne Sultan Arslan (54), "En azından bir soluğunu duysam, yaşadığını bilsem o da yeter. Dinine çok düşkün bir çocuktu. Namaz kılardı. Gazze’de yaşanan haksızlıklara tahammül edemedi." diye konuştu.
Oğullarını gitmemesi için ikna edemediklerini söyleyen anne, "Gelmezse bile, kendi bulunursa, Allah nasip ederse gelmek istemezse de bir sesin duyalım, yaşadığını bilelim, başına bir şey mi geldi bilmiyoruz. Muammadayız şu an." şeklinde konuştu.
"KAFASINA KOYDUĞUNU YAPARDI"
Oğlunun kafasına koyduğu işi yaptığını anlatan Baba Metin Arslan (56) ise şunları söyledi: “Kafasına koyduğunu yapardı. Çubuktan gözünü sakınmazdı. Öyle şaşaalı bir hayatı yoktu. Nerde olduğunu yetkililerden bulunmasını rica ediyoruz.”
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