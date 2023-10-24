Gazze'ye gitmek için evden ayrıldı, bir daha haber alınamadı

Manisa'dan Gazze'ye gitmek için yola çıkan 29 yaşındaki Engin Arslan isimli vatandaştan 11 gündür haber alınamadı.



İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği katliamlara dayanamadığı gerekçesiyle Saruhanlı ilçesinde yaşayan ve bir çiçekçide çalışan 29 yaşındaki Engin Arslan 11 Ekim Çarşamba günü Gazze’ye gitmek için evinden ayrıldı.

3 çocuklu Arslan ailesinin iki oğlundan biri olan ve tüm ısrarlara rağmen evden ayrılan Engin Arslan, Uşak, Konya ve Hatay üzerinden Suriye sınırını geçti.

"DUVARI ATLAYARAK SINIRI GEÇTİM"

Sınırdaki duvarı atlayarak Suriye’ye geçtiğini ve yakındaki bir köyde bulunan camide dinlendikten sonra yoluna devam edeceğini ablasına attığı kısa mesajla bildiren Engin Arslan’dan bir daha haber alınamadı.



Gözü yaşlı aile en azından oğullarının yaşadığını öğrenebilmek için yetkililerden yardım istedi. 29 yaşındaki Engin Arslan’ın boynunda ve kolunda dövme olduğunu belirten ailesi tek istediklerinin evlatlarının nefesini duyabilmek olduğunu söyledi.