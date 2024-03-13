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Gemi adamları iaşe bedeli 230 lira oldu

İaşe servisi kurulmayan gemi adamlarına ödenecek iaşe bedeli, 170 liradan 230 liraya yükseltildi.

Gemi adamları iaşe bedeli 230 lira oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu kararı, 'de yayımlandı.

Karara göre Kurul, 28 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda toplandı.

Kurul, oy birliği ile bütün sahil mıntıkalarına ve göllere uygulanmak üzere her bir gemi adamına verilecek günlük nakdi iaşe bedelinin net 230 lira olmasını kararlaştırdı.

Halihazırda gemi adamlarına günlük iaşe bedeli olarak net 170 lira veriliyordu.

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