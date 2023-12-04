Gemlik’te 3 dakika arayla 2 deprem | Gemlik’teki deprem İstanbul’u tetikler mi?

Gemlik Körfezi 3 dakika arayla 2 depremle sarsıldı.

Saat 10.42’de kaydedilen 5,1 büyüklüğündeki ilk depremden 3 dakika sonra, saat 10.45’te 4,5 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geldi.



Sarsıntılar başta İstanbul olmak üzere çevre illerden hissedildi.

Deprem, vatandaşlar arasında panik yaşanmasına neden oldu.

GEMLİK'TEKİ DEPREM İSTANBUL'U TETİKLER Mİ?



Gemlik’teki depremler, beklenen İstanbul depremini akıllara getirdi.

NTV canlı yayınına katılan uzman isimler, merak edilen soruya yanıt verdi.

Marmara’nın etrafında çok sayıda aktif fay hattı olduğuna dikkat çeken AFAD Deprem Risk Azaltma Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, bu depremin İstanbul’da beklenen depremi tetikleyeceğini söylemenin mümkün olmadığına dikkat çekti.

Gemlik’teki sarsıntıların, Marmara’nın güneyini sınırlayan faylardan birinin üzerinde geldiğini söyleyen Tatar, “Buralarda bu büyüklükte, bunun daha üzerinde deprem her zaman beklenebilir. Bunları doğal karşılamak gerekiyor.” şeklinde konuştu.

OKAN TÜYSÜZ: İSTANBUL İÇİN ŞU AN TEHLİKEDEN BAHSETMEK MÜMKÜN GÖRÜNMÜYOR

Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz de sarsıntıların İstanbul’da beklenen depremi tetikleyip tetiklemeyeceği konusundaki soruyu yanıtladı.



Depremin Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın güney kolunda meydana geldiğini söyleyen Tüysüz, “Bu kol bizim büyük deprem beklediğimiz deprem değil. O nedenle İstanbul için şu an görülür bir tehlikeden bahsetmek mümkün görünmüyor.” dedi.



“Gemlik Körfezi içinde çok çeşitli faylar var.” diyen Tüysüz, Bunlardan birinin kırılmış olabileceğini düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.