SON DAKİKA: Bursa Gemlik'te 5,1'lik deprem | İstanbul'da da hissedildi

Bursa'da merkez üssü Gemlik Körfezi olan 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da da hissedildi.

SON DAKİKA: Bursa Gemlik'te 5,1'lik deprem | İstanbul'da da hissedildi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

 saat 10.42'deki depremin derinliğini 8,98 kilometre olarak açıkladı. 

Bursa'nın geneli ve İstanbul'un büyük bir kısmında da hissedildi.

İlk belirlemelere göre can ya da mal kaybı meydana gelmedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depreme ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyleyen Yerlikaya, "Başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edilmiştir." dedi.

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