Gemlik’teki depremden 7 dakika önce Marmara Denizi’nden duman yükseldi (Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan gaz çıkışına ilişkin açıklama)

İstanbul’dan da hissedilen Gemlik Körfezi’nde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremden 7 dakika önce, Mudanya ilçesi açıklarında denizden duman yükseldiği ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen anlar, sosyal medyada çok konuşuldu. Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şubesi Başkanı Engin Er, görüntülerin normal olduğunu söyledi. “Her gaz çıkışı, bir deprem olacak anlamına gelmez.” diyen Er, Marmara Denizi’nde sürekli gaz çıkışları gerçekleştiğini belirterek, “Fay hatlarından gaz çıkışı olması zaten normal. Genellikle radon gazı çıkar.” açıklamasını yaptı.

Gemlik’teki depremden 7 dakika önce Marmara Denizi’nden duman yükseldi (Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan gaz çıkışına ilişkin açıklama)
Gemlik’te 3 dakika arayla 2 deprem | Gemlik’teki deprem İstanbul’u tetikler mi?

Gemlik’te 3 dakika arayla 2 deprem | Gemlik’teki deprem İstanbul’u tetikler mi?

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’daki Gemlik Körfezi’nde önceki gün 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Megakent İstanbul’da da hissedilen deprem, vatandaşlar arasında panik yarattı.

Mudanya ilçesi Kumyaka Mahallesi açıklarında depremden 7 dakika önce denizden duman yüksekliği görüldü. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Gemlik’teki depremden 7 dakika önce Marmara Denizi’nden duman yükseldi (Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan gaz çıkışına ilişkin açıklama) - 1 Denizden duman yükseldiğini gösteren anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

"AKTİF FAY HATLARINDA NORMAL"

Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Şube Başkanı ve Yüksek Jeoloji Mühendisi Engin Er, depremden kısa süre önce gerçekleşen gaz çıkışına ilişkin açıklama yaptı.

Aktif fay hatlarındaki gaz çıkışlarının normal olduğunu ve bu gaz çıkışının yeni bir depremin habercisi olmadığını vurgulayan Engin Er, Marmara Denizi’nde birçok noktada gaz çıkışı gerçekleştiğini söyledi.

Gemlik’teki depremden 7 dakika önce Marmara Denizi’nden duman yükseldi (Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan gaz çıkışına ilişkin açıklama) - 2 Görüntüler, 5,1 büyüklüğündeki depremden 7 dakika öncesine ait

" OLACAK ANLAMINA GELMEZ"

“‘Bu olamaz’ diye bir şey söyleyemiyoruz, olabilir. Gayet normal, çünkü aktif fay hatlarında, metan gazı çıkıyor. Metan gazı çıkabilir ama illa ki bütün hat boyunca metan gazı çıkacak diye bir olay da yok tabii.” diyen Er, “Her gaz çıkışı, bir deprem olacak anlamına gelmez. Bunun karada da örneklerini görebiliyoruz zaten. Fay hatlarından gaz çıkışı olması zaten normal. Genellikle radon gazı çıkar.” ifadelerini kullandı.

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