Gemlik’teki depremden 7 dakika önce Marmara Denizi’nden duman yükseldi (Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan gaz çıkışına ilişkin açıklama)

"DEPREM OLACAK ANLAMINA GELMEZ"



“‘Bu olamaz’ diye bir şey söyleyemiyoruz, olabilir. Gayet normal, çünkü aktif fay hatlarında, metan gazı çıkıyor. Metan gazı çıkabilir ama illa ki bütün hat boyunca metan gazı çıkacak diye bir olay da yok tabii.” diyen Er, “Her gaz çıkışı, bir deprem olacak anlamına gelmez. Bunun karada da örneklerini görebiliyoruz zaten. Fay hatlarından gaz çıkışı olması zaten normal. Genellikle radon gazı çıkar.” ifadelerini kullandı.

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