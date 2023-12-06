Gemlik’teki depremden 7 dakika önce Marmara Denizi’nden duman yükseldi (Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan gaz çıkışına ilişkin açıklama)

Bursa’daki Gemlik Körfezi’nde önceki gün 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Megakent İstanbul’da da hissedilen deprem, vatandaşlar arasında panik yarattı.
Mudanya ilçesi Kumyaka Mahallesi açıklarında depremden 7 dakika önce denizden duman yüksekliği görüldü. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
"AKTİF FAY HATLARINDA NORMAL"
Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı ve Yüksek Jeoloji Mühendisi Engin Er, depremden kısa süre önce gerçekleşen gaz çıkışına ilişkin açıklama yaptı.
Aktif fay hatlarındaki gaz çıkışlarının normal olduğunu ve bu gaz çıkışının yeni bir depremin habercisi olmadığını vurgulayan Engin Er, Marmara Denizi’nde birçok noktada gaz çıkışı gerçekleştiğini söyledi.
"DEPREM OLACAK ANLAMINA GELMEZ"
“‘Bu olamaz’ diye bir şey söyleyemiyoruz, olabilir. Gayet normal, çünkü aktif fay hatlarında, metan gazı çıkıyor. Metan gazı çıkabilir ama illa ki bütün hat boyunca metan gazı çıkacak diye bir olay da yok tabii.” diyen Er, “Her gaz çıkışı, bir deprem olacak anlamına gelmez. Bunun karada da örneklerini görebiliyoruz zaten. Fay hatlarından gaz çıkışı olması zaten normal. Genellikle radon gazı çıkar.” ifadelerini kullandı.
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