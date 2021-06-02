Genç akademisyen corona virüs kurbanı

Selami Tanrıverdi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Selami Tanrıverdi (35) bir süre önce corona virüse yakalandı.

Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde tedaviye alınan evli ve 2 çocuk babası Selami Tanrıverdi, durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma alındı.

Tanrıverdi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Van YYÜ Eğitim Fakültesi öğretim üyemiz Selami Tanrıverdi'yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Acımız büyük. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. Ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum''

