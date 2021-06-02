Genç akademisyen corona virüs kurbanı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan 35 yaşındaki Selami Tanrıverdi, corona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

DHA 02.06.2021 - 15:35

Genç akademisyen corona virüs kurbanı

İlişkili Haberler

1 Haziran 2021 corona virüs tablosu: 129 can kaybı, 7 bin 112 yeni vaka

1 Haziran 2021 corona virüs tablosu: 129 can kaybı, 7 bin 112 yeni vaka

Aynı aileden 4 kişi corona virüs kurbanı

Aynı aileden 4 kişi corona virüs kurbanı

Selami Tanrıverdi Selami Tanrıverdi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Selami Tanrıverdi (35) bir süre önce corona virüse yakalandı.

Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde tedaviye alınan evli ve 2 çocuk babası Selami Tanrıverdi, durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma alındı.

Tanrıverdi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Van YYÜ Eğitim Fakültesi öğretim üyemiz Selami Tanrıverdi'yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Acımız büyük. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. Ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum''

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...