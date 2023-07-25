Genç basketbolcu trafik kazası kurbanı

Diyarbakır'da bisikletiyle seyir halindeyken aracın çarpması sonucu yaralanan Zonguldak Spor Basket 67 Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Mihrace Yasemin Buğdaycı, hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Genç basketbolcu trafik kazası kurbanı
Polisten kaçtığı iddia edilen sürücünün çarptığı bisikletli hayatını kaybetti

Polisten kaçtığı iddia edilen sürücünün çarptığı bisikletli hayatını kaybetti

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Zonguldak Spor Basket 67 Kadın Takımı'nda geçen sezon forma giyen ve takımın 2. Lig'den 1. Lig'e yükselmesinde büyük rol oynadığı belirtilen Mihrace Yasemin Buğdaycı (31), memleketi ’da bisikletiyle seyir halindeyken geçirdi.

Diyarbakır'ın Sur ilçesi Kıtıbıl Mahallesi’nde dün 17.00 sıralarında meydana gelen kaza sonrası durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine Buğdaycı, Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Genç basketbolcu trafik kazası kurbanı - 1

Hastanede yaşam mücadelesi veren Buğdaycı, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Buğdaycı’nın cenazesi yakınları tarafından Diyarbakır’da defnedilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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