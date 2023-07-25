Genç basketbolcu trafik kazası kurbanı

Zonguldak Spor Basket 67 Kadın Basketbol Takımı'nda geçen sezon forma giyen ve takımın 2. Lig'den 1. Lig'e yükselmesinde büyük rol oynadığı belirtilen Mihrace Yasemin Buğdaycı (31), memleketi Diyarbakır’da bisikletiyle seyir halindeyken trafik kazası geçirdi.
Diyarbakır'ın Sur ilçesi Kıtıbıl Mahallesi’nde dün 17.00 sıralarında meydana gelen kaza sonrası durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine Buğdaycı, Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hastanede yaşam mücadelesi veren Buğdaycı, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
Buğdaycı’nın cenazesi yakınları tarafından Diyarbakır’da defnedilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Trafik Kazası
- Basketbol
- Diyarbakır