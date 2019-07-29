Olay, geçtiğimiz günlerde Başakşehir Bahçeşehir 2’nci kısımda yaşanmıştı.

Serap D. isimli kadın banka çıkışı şüpheli 3 kişi tarafından gasp edilmişti. Gaspçıların arabası ise başka vatandaşlar tarafından sıkıştırılmış, bir şüpheli elindeki silah ile kadını korkutmuş ve şüpheliler kaçmışlardı. Yaşanan o anlar da bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansımıştı.

Olayla ilgili Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yaptıkları fiziki ve teknik takip ile şüphelileri yakaladı. Yakalanan şüpheliler Hazar Ş. ve Halil Ş. (28) ile şüphelilerin kaçmasında yardımcı olan yaşı küçük Ramazan P. yakalandı.

Hazar Ş.’nin sorgusunda ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘yağma’ suçlarından kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheliler, yapılan işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

TAŞI ARABANIN ÖNÜNE ATTI

Genç kadını gasp eden şüphelilerin kaçmaması için olay yerinde vatandaşlar seferber olmuştu. Görüntülerde, bir aracın şüphelerin aracını kaçmaması için sıkıştırdığı, bir vatandaşın ise kaçmamaları için büyük bir taşı aracın önüne attığı görülmüştü.

O ANLAR KAMERADA

