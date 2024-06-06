Genç motokuryenin acı sonu: Motosikletiyle refüje çarpan Emircan yaşamını yitirdi

Bartın’da meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.



Zonguldak’tan Bartın yönüne 74 AAZ 988 plakalı motosikleti ile seyir halinde olan Emircan Mazak, Geçen köyü mevkisinde kontrolünü kaybederek refüje çarptı.



Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 ve polis ekipleri sevk edildi.