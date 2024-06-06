Genç motokuryenin acı sonu: Motosikletiyle refüje çarpan Emircan yaşamını yitirdi

Bartın’da motokurye olarak çalışan Emircan Mazak isimli 17 yaşındaki genç, seyir halindeyken kontrolünü kaybederek refüje çarptı. Genç Emircan, kazada yaşamını yitirdi. Kaza yerine gelen Emircan’ın yakınları, sinir krizi geçirdi.

Genç motokuryenin acı sonu: Motosikletiyle refüje çarpan Emircan yaşamını yitirdi
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’da meydana gelen kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

Zonguldak’tan Bartın yönüne 74 AAZ 988 plakalı motosikleti ile seyir halinde olan Emircan Mazak, Geçen köyü mevkisinde kontrolünü kaybederek refüje çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

Genç motokuryenin acı sonu: Motosikletiyle refüje çarpan Emircan yaşamını yitirdi - 1

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çarpmanın etkisiyle yola savrulan Mazak'ın, olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaza mahalline gelen gencin yakınları sinir krizleri geçirdi.

Mazak’ın bir aydır motokurye olarak çalıştığı öğrenildi.

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