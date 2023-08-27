Gençlerin yeni belası: Metamfetamin

Emekli Emniyet Müdürü Fermauz Erdin, "Metamfetamin gibi normalde ilaç olarak kullanılan bir kimyasal madde dikkat dağınıklığı gibi süreçlerde kullanılıyor. Fakat bu özelliğinden dolayı suistimalle çok yaygın. Hemen hemen her yerde üretilmeye de başlandı. Zaten tehlike de buradan başlıyor. Yani hedef kitlesi, çocuklar, gençler, işte düşük gelir grupları. Bunların alması hedefleniyor." değerlendirmesinde bulundu.



İstanbul'da ocak ayından bu yana düzenlenen operasyonlarda 5,5 ton metamfetamin yakalandığını söyleyen Erdin, "Hem sosyal medyada özendirici olması, işte bununla ilgili müzik gruplarının veya şarkıların dahi ve gençler arasında popüler olmasın aslında kulaktan kulağa yayılmayı etkiliyor. Ama bunun ötesinde tabii dünyada uyuşturucu trafiği çok büyük bir açıkçası yasa dışı para kazanma kaynağı ve pazar. Şimdi bunların hem üretimi daha basit. Hem daha temizlemesi kolay ham maddesinin ve miktar çok daha insan etkileyebiliyor. O yüzden de ucuz ve dağıtımı kolay." dedi.



Uzmanlar, okullarda uyuşturucuya yönelik denetimlerin daha fazla olması gerektiğini söylüyor.