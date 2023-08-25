İstanbul Kağıthane'de uyuşturucu operasyonunda polislere ateş açıldı: 1 polis şehit oldu, 1 polis ağır yaralı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Kağıthane'nin Hamidiye Mahallesi'ndeki bir adrese uyuşturu imalatı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Operasyon sırasında şüphelilerin polise silahla karşılık vermesinin ardından çatışma çıktı.

Bunun üzerine bölgeye aralarında özel harekatçıların da bulunduğu çok sayıda takviye ekip gönderildi.



Şüphelilerin bir binanın çatı katından uzun namlulu silahlarla polis ekiplerine ateş açtığı, açılan ateş sonucu 2 polis memurunun ağır yaralandığı belirtildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Hakan Telli ve A.Y.Ç isimli polis memuları sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldığı, Hakan Telli'nin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Saat 01.55 sıralarında Kağıthane İlçesi Hamidiye Mahallesinde bulunan bir adrese “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti” suçu kapsamında gelen ihbarı değerlendirmek üzere olay yerine intikal eden ekibimize, ikamete giriş esnasında içeride bulunan şahıslar tarafından uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açılmıştır. Binadan açılan ateş sonucu operasyonda görevli Hakan Telli ve A.Y.Ç. isimli Polis Memurlarımız ağır şekilde yaralanmıştır.



​Adrese çağırılan takviye ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen müdahale neticesinde D.A isimli şahıs ölü, O.A isimli şahıs yaralı G.D., K.T. ve A.A isimli şahıslar ise sağ olarak ele geçirilmiştir.



​Hakan Telli ve A.Y.Ç isimli Polis Memurlarımız, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmış, Hakan Telli yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.



A.Y.Ç. isimli Polis Memurumuzun tedavisi devam etmektedir. ​Konu ile ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir.



Operasyonda Şehit olan polis memurumuz Hakan Telli’nin cenazesi bugün saat 11.00’de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’nde düzenlenecek uğurlama merasiminin ardından memleketi Tokat’a gönderilecektir.



Emniyet teşkilatımıza 2007 Yılında İzmir’de katılan aziz şehidimiz Hakan Telli evli ve iki çocuk babasıydı." ifaddeleri kullanıldı.