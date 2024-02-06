Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Çalışanı alımı sınavları ne zaman? Tarih belli oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlik çalışanı alımı başvuruları 29 Aralık - 8 Ocak tarihleri arasında alındı. Başvurular Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirildi. Sonuçların açıklanması ile şimdi de sınav tarihleri merak konusu oldu. İşte, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Çalışanı alımı hakkında bilgiler...



GSB GENÇLİK ÇALIŞANI ALIMI SINAVI NE ZAMAN?



2023 Yılı Gençlik Çalışanı Alımı sözlü sınavına katılmaya hak kazanan adayların sınavları 12 – 16 Şubat 2024 tarihleri arasında Ankara’da uygulanacak.



Adaylar sınav tarihi ve yerini ise (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden görüntüleyebilecek.