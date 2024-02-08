Gerçek Hayvanların Anatomi Sergisi'nin süresi uzatıldı

Gerçek Hayvanların Anatomi Sergisi, filden zürafaya, keçiden yılan balığına, ahtapottan deve kuşuna kadar 100'den fazla gerçek hayvan bedeninin iç dünyası, kasları, iskelet sistemi ve damarları sanatsal bir anlayışla sunuluyor. Bilim ve sanat çevreleri tarafından dünyanın en kapsamlı hayvan anatomi sergisi olarak tanımlanan proje, ziyaretçilerini adeta bir anatomi safarisine çıkarıyor.

Teorik bilgileri pratiğe dökme fırsatı sunarak hayvan iç organlarının karmaşıklığını ve farklı türlerin anatomilerini anlaşılır şekilde ortaya koyan sergi, aynı zamanda 7'den 70'e tüm ziyaretçileri hayvan yaşamına daha fazla saygı göstermeye teşvik ediyor.



Sergide yer alan eserler arasında, şimdiye kadar plastine edilen en büyük varlık olan 6x3 metre boyutlarında ve 3,2 ton ağırlığındaki dişi fil Samba, tüm zamanların en uzun plastinatı olan 6 metre boyundaki zürafa, plastinasyonu 6 bin 300 saat süren 2,5 metre boyunda 275 kilogram ağırlığındaki kahverengi bir boz ayı, günlük 27 kilogram yeşillik tüketen 200 kilogramlık goril, dağ keçileri ve ahtapotlar bulunuyor.



6 kıtada, 34 ülke ve 140 şehirde 50 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlayan sergi, tüm zamanların en uzun süre açık kalan sergisi olarak da biliniyor.



Sergi, Ataşehir'deki Metropol İstanbul AVM'de ziyaret edilebiliyor.